Tuvalet kağıdıyla ilgili çarpıcı iddia! Kullanırken bir kez daha düşünün

ABD'deki Florida Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bilimleri Bölümü'nden Prof. Timothy Townsend liderliğinde yürütülen ve Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan araştırmada, farklı kıtalarda satılan ticari tuvalet kağıtları ile atık su çamurları incelendi.

Araştırmacılar; Kuzey Amerika, Afrika, Güney ve Orta Amerika ile Batı Avrupa'dan aldıkları örneklerde toplam 34 farklı PFAS türünü analiz etti.

"SONSUZ KİMYASALLA" NEDEN TEHLİKELİ?

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler), doğada çok uzun süre parçalanmadan kalabildikleri için "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre bu maddeler;

Doğurganlığın azalması,

Hamilelikte yüksek tansiyon,

Bazı kanser türleri riskinin artması,

Çocuklarda gelişim sorunları,

Düşük doğum ağırlığı,

Hormon dengesizlikleri,

Yüksek kolesterol,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve aşıların etkinliğinin azalması gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

TUVALET KAĞIDINDA EN FAZLA BU KİMYASAL BULUNDU

Araştırmada en dikkat çekici bulgu ise 6:2 diPAP isimli PFAS türevi oldu. İncelenen tuvalet kağıdı örneklerinde tespit edilen PFAS'ların yüzde 91'ini bu madde oluştururken, atık su çamurlarındaki PFAS'ların yüzde 54'ünün de aynı bileşik olduğu belirlendi.

Bilim insanları, kişi başına yılda kullanılan tuvalet kağıdının atık su sistemlerine milyarda 80 birime kadar 6:2 diPAP karışmasına neden olabileceğini hesapladı.

Araştırmacılar, 6:2 diPAP'ın zamanla parçalanarak PFOA isimli daha tehlikeli bir PFAS türüne dönüşebildiğine dikkat çekti. PFOA'nın çok düşük seviyelerde bile sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilirken, ABD Çevre Koruma Ajansı bu madde için güvenli sınırı trilyonda yalnızca 0,004 birim olarak belirliyor. Uzmanlar, tuvalet kağıdından kaynaklanan PFAS'ın kanalizasyon sistemlerinde zamanla daha zararlı bileşiklere dönüşme ihtimalinin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Sadece tuvalet kağıdında değil, PFAS kimyasalları daha önce;

Şampuan ve sabunlarda,

Temizlik ürünlerinde,

Gıda ambalajlarında,

Plastik ürünlerde,

Halılarda,

İtfaiye köpüklerinde,

Tampon, hijyenik ped ve dönem iç çamaşırlarında da tespit edilmişti.

Ayrıca bu maddelerin toprakta, içme suyunda, vahşi yaşamda, insan kanında ve anne sütünde de bulunduğu biliniyor.

UZMANLARDAN YENİ ÜRETİM ÇAĞRISI

Araştırmayı yürüten bilim insanları, tuvalet kağıdının atık su sistemlerine PFAS taşınmasında önemli kaynaklardan biri olabileceğini belirterek, üretim süreçlerinde bu kimyasalların kullanılmadığı alternatif yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmacılar, hem çevrenin hem de insan sağlığının korunabilmesi için PFAS ve benzeri kalıcı kimyasalların kullanımının azaltılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.