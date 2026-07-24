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İlişkide zor karakterli olan kapatılsın denilen 5 burç!

Astrolojiye göre bazı burçlar, ilişkilerde sergiledikleri baskın, inatçı ya da özgürlüğüne düşkün tavırları nedeniyle partnerlerini zaman zaman zorlayabilir. Elbette her bireyin karakteri doğum haritası, yaşam deneyimleri ve kişilik özellikleriyle şekillense de, bazı burçlar "ilişkisi en zor" listelerinde sıkça yer alıyor. İşte ilişkilerde sabır gerektirdiği söylenen 5 burç…

İlişkide zor karakterli olan kapatılsın denilen 5 burç!
Mynet

Astrologlara göre, partnerlerini zaman zaman zorlayabildiği söylenen bu burçlar, iletişim tarzları ve karakter özellikleri nedeniyle "ilişkisi en zor" olarak nitelendirilebiliyor.

Elbette kişilik yalnızca burçlarla şekillenmese de, astrolojik yorumlara göre ilişkilerde en çok sabır gerektirdiği iddia edilen 4 burç dikkat çekiyor.

İlişkide zor karakterli olan kapatılsın denilen 5 burç! 1

1. AKREP: GÜVEN KONUSUNDA TAVİZ VERMİYOR

Akrep burçları derin duygular yaşasa da güven konusunda oldukça hassastır. Şüpheci yapıları ve kıskançlık eğilimleri zaman zaman ilişkilerde gerginliğe neden olabilir. Bir kez hayal kırıklığı yaşadıklarında yeniden güvenmeleri uzun sürebilir.

2. KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMİYOR

Bağımsızlığına düşkün olan Kova burçları, ilişkide fazla kural ve baskıya gelemeyebilir. Duygularını ifade etmekte zaman zaman mesafeli davranmaları partnerleri tarafından yanlış anlaşılabilir. Kendi alanlarına saygı duyulmasını beklerler.

İlişkide zor karakterli olan kapatılsın denilen 5 burç! 2

3. OĞLAK: DUYGULARINI KOLAY GÖSTERMİYOR

Sorumluluk sahibi ve disiplinli yapısıyla bilinen Oğlak burçları, duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir. Mantığı ön planda tutmaları, romantik beklentileri yüksek olan partnerler için zaman zaman hayal kırıklığı yaratabilir.

4. KOÇ: SABIRSIZ VE BASKIN OLABİLİYOR

Koç burçları enerjik ve lider ruhlu olmalarıyla dikkat çeker. Ancak sabırsız tavırları ve her konuda ön planda olma istekleri zaman zaman partnerleriyle çatışma yaşamalarına neden olabilir. Tartışmalarda geri adım atmakta zorlanabilirler.

İlişkide zor karakterli olan kapatılsın denilen 5 burç! 3

5. İKİZLER: NE İSTEDİĞİNİ KENDİ DE BİLMİYOR

İkizler burçları hareketli, sosyal ve meraklı yapılarıyla dikkat çeker. Ancak sık fikir değiştirebilmeleri ve yenilik arayışında olmaları, ilişkilerde zaman zaman kararsız bir izlenim bırakmalarına neden olabilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşamaları ve rutinlerden çabuk sıkılmaları, partnerleri tarafından "ne istediğini kestirmek zor" şeklinde yorumlanabilir. Açık iletişim kurduklarında ise bu özelliklerini dengeleyebilirler.

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