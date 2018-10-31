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27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 18:13 | Son Güncelleme

MALATYA'da oturan Hüsne Almaz, 27 yıl önce 3 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Selçuk Almaz'ın (30) bulunmasını istiyor.

27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da oturan Hüsne Almaz, 27 yıl önce 3 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Selçuk Almaz'ın (30) bulunmasını istiyor. Oğlunun hasretinden akciğer kanserine yakalanan Hüsne Almaz, "Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum" dedi.
Alaattin- Hüsne Almaz çiftinin 5 çocuğundan ortancası olan Selçuk, 1991'de 3 yaşındayken Fuzuli Caddesi'nde davulcunun peşinden gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırıldı. O günden beri çocuklarından haber alamayan Hüsme Almaz, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Oğlundan kalan elbiseler, birkaç kare fotoğraf ve tek kırık oyuncağına bakarak ağlayan Almaz, ölmeden oğlundan bir haber almak istediğini söyledi. Şuan 30 yaşında olan oğlunun arkadaşlarıyla birlikte sokaktayken kaçırıldığını anlatan Hüsne Yılmaz, "Yavrum diri diri gitti. Ne ölüsünü buldum, ne dirisini. Ciğerimi kopardılar" dedi.
'ÖLMEDEN GÖZÜMLE BİR GÖREYİM'
Oğlunun kaçırıldıktan 6 yıl sonra eve telefon açan bir kişinin, ismi 'Fatih' olarak değiştirilen Selçuk'un, Elazığ, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde parklarda çalıştırıldığını anlattığını ifade eden Hüsne Almaz, şunları söyledi:
"Benim adımı çağırdılar. Geldim 'Hüsne hanım sen misin?' dedi. Dedim 'Benim.' 'Sizin çocuğunuz vardı kayboldu, sarışısın güzel bir çocuktu' dedi. Dedim 'Evet öyle.' Dedi 'Adını Fatih koydular, Elbistan, Elazığ, Doğanşehir'de parklarda çalıştırıyorlar.' Yalvardım ne istiyorsanız verelim? Dedi ki 'Benim başımı uçururlar, söyleyemem.' Yavrumu kopardılar benden. Yavrumu elimden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Allah rızası için kim götürdüyse yavrumu geri getirsinler, davacı olmayacağım. Yavrumu ölmeden gözümle bir göreyim istiyorum."

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27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor27 yıldır, hasretinden kanser olduğu kayıp oğlunu arıyor

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