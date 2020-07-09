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270 kadranlı otomobile 427 ile radar cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Bursa İzmir yolunda radara giren Bursalı işadamı 270 kilometre göstergesi bulunan otomobiline 427 kilometrelik ceza gelince şaşkına döndü.

270 kadranlı otomobile 427 ile radar cezası

Bursalı işadamı Fırat Diyaroğlu Bursa’dan İzmir’e iş görüşmesine gitti. Diyaroğlu, 1 ay sonra gelen 427 kilometre hız limiti cezasının ardından şaşkına döndü. Her duruma karşı trafik cezasını ödeyen sürücü, başka vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaması için yetkililerin bu sistem hatasını düzeltmesini istedi.

İş görüşmesi için otomobiliyle Balıkesir’e gittiğini ifade eden Diyaroğlu, 427 kilometre hız yaptığını gösteren EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları esas alınarak kendisine 288 lira trafik cezası kesildiğin söyledi.

Ceza tebligatıyla ne yapacağını bilemeyen sürücü şaştı kaldı. 270 hız limiti bulunan otomobiliyle 427 kilometre ile hız cezası yiyen Diyaroğlu, her ne olursa olsun trafik cezasını ödedi. Diyarağlu otomobilinin 270 kadranı bulunurken, 427 kilometre hıza çıkamayacağı için bir yanlışlık olduğunu ve başka sürücülerin mağdur olmaması için yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini kaydetti.

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"427 KİLOMETRE HIZLA CEZA GELİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM"

270 kadranlı otomobiliyle 427 ile ceza yediği için şaşırdığını belirten Diyaroğlu, "Balıkesir’e müşterimle görüşmeye gitmiştim. Bir ay sonra bana ceza geldi. Cezayı görünce şaşırdım, 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen bu arabanın da yapacağı maksimum hız 260-265. Ben bu arabayla 427 ile radara girmişim. Gördüm şaşkına döndüm. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın giderilmesi lazım. Çünkü ben yedim ödedim, başka sürücüler de mağdur olmasın." diye konuştu.

İHA

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