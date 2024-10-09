27E durakları - 27E Şirintepe - Kabataş hattı durakları nelerdir? 27E saatleri ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan unsurlardan biri de otobüslerdir. Hem işlerine hem de okullarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, kullandıkları hatların geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere erişim arayışındadır.

Bu bağlamda, 27E otobüs hattı dikkat çekici bir öneme sahiptir. İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında yer alan 27E, birçok duraktan geçerek uzun bir güzergah kat etmektedir. Bu nedenle, bu hattı kullananların 27E Şirintepe - Kabataş duraklarında yaşanan değişiklikleri gibi bilgileri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

27E Şirintepe-Kabataş hattı durakları nelerdir?

İstanbul’da hizmet veren 27E Şirintepe - Kabataş hattı oldukça önemli bir güzergaha sahiptir. Bu kapsamda, sıklıkla 27E durakları araştırılır. 27E durak isimleri aşağıdaki gibidir:

Şirintepe - Kağıthane

Anıt - Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii - Kağıthane

Sultan Selim Caddesi - Kağıthane

Yaşar Doğu İlkokulu - Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi - Kağıthane

Levent - Kağıthane

Fabrikalar - Şişli

Levent - Şişli

Zincirlikuyu - Şişli

Zincirlikuyu Metrobüs - Şişli

Balmumcu - Beşiktaş

Darphane - Beşiktaş

Ertuğrul Sitesi - Beşiktaş

Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş

Barbaros Bulvarı - Beşiktaş

Beşiktaş Meydan - Beşiktaş

Akaretler - Beşiktaş

Mimar Sinan Üniversitesİ - Beşiktaş

Kabataş - Beyoğlu

Fındıklı - Beyoğlu

Kabataş - Beyoğlu

27E saatleri

27E otobüs hattı, Şirintepe ile Kabataş arasında seferler düzenlemektedir. Şirintepe yönünden iş günleri ve cumartesi günü seferleri sabah 05:40'ta başlar ve akşam 22:15'te sona erer. Otobüsler, genellikle 10-15 dakikada bir hareket eder. Cumartesi günleri de benzer bir düzenleme ile hizmet veren hattın yine Şirintepe yönünden pazar seferleri ise sabah 06:10'da başlar ve yine 22:15'te sona erer.

Kabataş yönünden 27E sefer saatleri iş günleri ve cumartesi günü 21:00'dir. Pazar günleri ise aynı yönden 27E seferleri 21:10'da başlar. Bu yönden tüm seferler 23:15'te biter.

Sefer saatleri olumsuz hava koşulları veya trafik gibi durumlardan etkilenebileceğinden, güncel bilgilerin İETT'nin resmî web sitesinden kontrol edilmesi önerilir