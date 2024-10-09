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27E durakları - 27E Şirintepe - Kabataş hattı durakları nelerdir? 27E saatleri ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
07.10.2024 18:20
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İstanbul'da yaşayanlar için 27E otobüs durakları, bu hattı kullanmak zorunda kalanlar tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Uzun bir güzergaha sahip olan 27E, pek çok duraktan geçer ve bu durum, hattın güzergahı hakkında güncel bilgilere ulaşmanın önemini artırır. İETT, çeşitli sebeplerle 27E otobüs duraklarında zaman zaman değişiklikler yapabildiğinden, yolcuların bu değişiklikleri takip etmesi büyük bir ihtiyaç oluşturur. Peki, 27E Şirintepe - Kabataş hattı durakları nelerdir?

27E durakları - 27E Şirintepe - Kabataş hattı durakları nelerdir? 27E saatleri ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan unsurlardan biri de otobüslerdir. Hem işlerine hem de okullarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, kullandıkları hatların geçtiği duraklar hakkında güncel bilgilere erişim arayışındadır.

Bu bağlamda, 27E otobüs hattı dikkat çekici bir öneme sahiptir. İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında yer alan 27E, birçok duraktan geçerek uzun bir güzergah kat etmektedir. Bu nedenle, bu hattı kullananların 27E Şirintepe - Kabataş duraklarında yaşanan değişiklikleri gibi bilgileri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

27E Şirintepe-Kabataş hattı durakları nelerdir?

İstanbul’da hizmet veren 27E Şirintepe - Kabataş hattı oldukça önemli bir güzergaha sahiptir. Bu kapsamda, sıklıkla 27E durakları araştırılır. 27E durak isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Şirintepe - Kağıthane
  • Anıt - Kağıthane
  • Sultan Selim Mahallesi Merkez Camii - Kağıthane
  • Sultan Selim Caddesi - Kağıthane
  • Yaşar Doğu İlkokulu - Kağıthane
  • Sultan Selim Mahallesi - Kağıthane
    1. Levent - Kağıthane
  • Fabrikalar - Şişli
  • Levent - Şişli
  • Zincirlikuyu - Şişli
  • Zincirlikuyu Metrobüs - Şişli
  • Balmumcu - Beşiktaş
  • Darphane - Beşiktaş
  • Ertuğrul Sitesi - Beşiktaş
  • Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş
  • Barbaros Bulvarı - Beşiktaş
  • Beşiktaş Meydan - Beşiktaş
  • Akaretler - Beşiktaş
  • Mimar Sinan Üniversitesİ - Beşiktaş
  • Kabataş - Beyoğlu
  • Fındıklı - Beyoğlu
  • Kabataş - Beyoğlu

27E saatleri

27E otobüs hattı, Şirintepe ile Kabataş arasında seferler düzenlemektedir. Şirintepe yönünden iş günleri ve cumartesi günü seferleri sabah 05:40'ta başlar ve akşam 22:15'te sona erer. Otobüsler, genellikle 10-15 dakikada bir hareket eder. Cumartesi günleri de benzer bir düzenleme ile hizmet veren hattın yine Şirintepe yönünden pazar seferleri ise sabah 06:10'da başlar ve yine 22:15'te sona erer.

Kabataş yönünden 27E sefer saatleri iş günleri ve cumartesi günü 21:00'dir. Pazar günleri ise aynı yönden 27E seferleri 21:10'da başlar. Bu yönden tüm seferler 23:15'te biter.

Sefer saatleri olumsuz hava koşulları veya trafik gibi durumlardan etkilenebileceğinden, güncel bilgilerin İETT'nin resmî web sitesinden kontrol edilmesi önerilir

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş durak otobüs
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