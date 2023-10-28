28-29 EKİM İSTANBUL KONSER TAKVİMİ! Cumhuriyet Bayramı İstanbul konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar var?

Bugün ve 29 Ekim'de yapılacak İstanbul Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor. TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim günü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleşen İstanbul konser etkinliklerine büyük ilgi gösteriliyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi...
29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.
Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.
Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.
Melike Şahin, Ozbi, Gazapizm, Madrigal, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul 28 Ekim Cumartesi günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.
BETÜL DEMİR KONSERİ:
Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli
Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.
Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı
İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)
Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.