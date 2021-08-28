28 Ağustos Cumartesi burç yorumları! İstekleriniz ve hedefleriniz aniden değişebilir

Yengeç burcu ise hareketli bir gün geçirebilir. Aslan burcu beklenmedik olaylarla karşılaşacakken, başakları şaşırtıcı bir haber bekliyor. Akrep burçları ise ilişkilerinden yana sürpriz ve beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. İşte 28 Ağustos Cumartesi Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün yüklü ödemeler, yüklü kazançlar ve birikimlerinizle ilgili hızlı gelişen durumlar ön planda olabilir. İstekleriniz ve hedefleriniz aniden değişebilir. Yeni bir arzu ve heves içine girebilirken bazı şeylerden de vazgeçecek ve bırakacaksınız.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı başlayabilir, erken saatlerden itibaren bir görüşme ve iletişim trafiği içine girebilirsiniz. Yolculuk planlarınız son dakikada değişebilir. Tarzınızla, estetik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Yaratıcılığınızın arttığı ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında beklemediğiniz haberler alabilir, bazı duygularınızdan aniden özgürleşebilirsiniz. Kitlelere hitap etme, uzun vadeli planlar ve tasarılar, yurtdışı gündemleri öne çıkabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısından itibaren sosyal ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeler değişebilir, uzaklardaki kişilerle irtibata geçebilirken yakınlarınızdan bazılarıyla zorunlu veya gönüllü mesafeleşmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün sürprizlerin karşınıza çıkabileceği, beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğiniz bir gün. Bazı beklentileriniz gerçekleşmeyebilirken aklınızdan geçmeyen fırsatlar da karşınıza gelebilir. Keskin bakış açılarından, ya hep ya hiç düşüncelerinden biraz uzak kalmak iyi olabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün şaşırtıcı haberler alabilir, şaşırtıcı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Seyahat ve yolculuk planlarınızda netleşmeler olabilir. Çevrenizdekilere fikir danışırken, özel meselelerinizi anlatırken daha seçici olun ve her fikrin etkisinde kalmayın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün gündeminizdeki konuları gerçekçi yaklaşmanız, olayları daha akılcı ele almanız gerekli. Varsayımlar ve beklentilerden uzaklaşarak karşınıza gelen olayları olduğu gibi değerlendirin. Harcamalarda aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin. Kontrolü kaybetmeyin.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizden yana sürpriz ve beklenmedik gelişmeler karşınıza gelebilir. Beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Bazı tanıdıklarınızdan maddi-manevi yardımlar görebilirsiniz. Eşinizin finansal hesaplamalarında akılcı olması gereken bir gün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün güne dair programlarınızda son dakika değişiklikleriniz olabilir. Günün ilk yarısında aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Anlık tepkiler verebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise işleriniz daha kolay ve kendiliğinden ilerleyebilir. Destekler görebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında daha sabırsız olabilir, güne daha hızlı başlayabilirsiniz. Duygularınızda ve tavırlarınızda daha hevesli olabilir veya aşırılıklara gidebilirsiniz. Öğleden sonra ise daha dengeli ve akılcı ilerleyeceksiniz. İnsanlar aracılığıyla karşınıza gelen fırsatları kaçırmayın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün güne etkileyici rüyalarla ve uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Yemeklerde aşırıya kaçmaya karşı dikkat edin. Gün boyu abartılardan kaçınmalı ve pişman olacağınız adımlar atmamalısınız. Düzen değişikliği gündeme gelebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün beklemediğiniz yerlerden veya beklemediğiniz bir anda finansal bir şans ve fırsat yakalayabilirsiniz. Ani kararlar almaya, ani tepkiler vermeye ve düşünmeden konuşmaya açık bir gündesiniz. Günün ilk yarısında kelimelerinizi daha özenli seçin. Öğleden sonra ise ilişkilerinizde sağlamlaşma ve toparlanmalar olabilir.



