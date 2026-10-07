Bu yöntemle eviniz 7/24 düzenli kalacak!

Yöntemi uygulayan kişi, ev işlerini hafta sonuna bırakmak yerine küçük işleri o anda tamamlamayı öneriyor.

KURAL OLDUKÇA BASİT: “5 DAKİKADAN KISA SÜRECEKSE HEMEN YAP.”

Masanın üzerindeki eşyaları toplamak, gelen postaları ayırmak veya küçük bir dağınıklığı düzeltmek gibi işler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Bu işler ertelenmediğinde evin dağılması da önleniyor.

Eskiden hafta sonunu temizlik yaparak geçirdiğini belirten kişi, küçük işleri sürekli ertelediği için cumartesi günleri saatlerce uğraşmak zorunda kaldığını anlatıyor.

EŞYALARI KULLANDIKTAN SONRA YERİNE KOYUN

Bir diğer yöntem ise eşyaları kullanıldıktan sonra doğrudan yerine kaldırmak.

Örneğin dışarıdan eve gelindiğinde çantayı koltuğun üzerine bırakmak yerine askısına asmak, kullanılan bir eşyayı da tekrar yerine koymak öneriliyor.

Bu alışkanlık sayesinde hem ev daha düzenli kalıyor hem de eşyaların kaybolması önleniyor.

HAFTA SONU SAATLERCE TEMİZLİK YAPMAYA GEREK KALMIYOR

İki basit kuralın ilk başlarda alışkanlık haline gelmesinin zaman aldığı belirtiliyor. Ancak düzenli olarak uygulandığında küçük işler birikmiyor.

Böylece ev sürekli dağınık görünmüyor ve hafta sonu saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. Ev işleri gün içine yayıldığı için temizlik çok daha kolay hale geliyor.