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Bu yöntemle eviniz 7/24 düzenli kalacak!

Ev temizliği özellikle çalışanlar için zaman zaman yorucu hale gelebiliyor. Gün içinde yapılan küçük dağınıklıklar biriktikçe hafta sonu saatler süren temizlik yapmak gerekebiliyor. Ancak basit bir alışkanlık bu sorunun önüne geçebilir.

Bu yöntemle eviniz 7/24 düzenli kalacak!
Çiğdem Berfin Sevinç

Yöntemi uygulayan kişi, ev işlerini hafta sonuna bırakmak yerine küçük işleri o anda tamamlamayı öneriyor.

Bu yöntemle eviniz 7/24 düzenli kalacak! 1

KURAL OLDUKÇA BASİT: “5 DAKİKADAN KISA SÜRECEKSE HEMEN YAP.”

Masanın üzerindeki eşyaları toplamak, gelen postaları ayırmak veya küçük bir dağınıklığı düzeltmek gibi işler birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Bu işler ertelenmediğinde evin dağılması da önleniyor.

Eskiden hafta sonunu temizlik yaparak geçirdiğini belirten kişi, küçük işleri sürekli ertelediği için cumartesi günleri saatlerce uğraşmak zorunda kaldığını anlatıyor.

EŞYALARI KULLANDIKTAN SONRA YERİNE KOYUN

Bir diğer yöntem ise eşyaları kullanıldıktan sonra doğrudan yerine kaldırmak.

Örneğin dışarıdan eve gelindiğinde çantayı koltuğun üzerine bırakmak yerine askısına asmak, kullanılan bir eşyayı da tekrar yerine koymak öneriliyor.

Bu yöntemle eviniz 7/24 düzenli kalacak! 2

Bu alışkanlık sayesinde hem ev daha düzenli kalıyor hem de eşyaların kaybolması önleniyor.

HAFTA SONU SAATLERCE TEMİZLİK YAPMAYA GEREK KALMIYOR

İki basit kuralın ilk başlarda alışkanlık haline gelmesinin zaman aldığı belirtiliyor. Ancak düzenli olarak uygulandığında küçük işler birikmiyor.

Böylece ev sürekli dağınık görünmüyor ve hafta sonu saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. Ev işleri gün içine yayıldığı için temizlik çok daha kolay hale geliyor.

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temizlik düzen ev almak rutin
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