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28 EKİM CUMA (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ, öğleden sonra ders yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim'de okullarda son durum!

28.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün okullar tatil mi, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi 28 Ekim Cuma günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Ayrıntılar öğrencilerin yanı sıra çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Önceki yıllar baz alındığında 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları akla geliyor. Peki 28 Ekim cuma okullar tatil mi, öğleden sonra ders yapılacak mı? İşte Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim'de okullarda son durum...

28 EKİM CUMA (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ, öğleden sonra ders yapılacak mı? Cumhuriyet Bayramı arifesi 28 Ekim'de okullarda son durum!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanında etkinlik yapılacak ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları minnetle yad edilecek. Türk milleti için özel ve anlamlı olan Cumhuriyet Bayramı öncesi, 28 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 28 Ekim cuma okullar tatil mi, öğleden sonra ders yapılacak mı?

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, hafta sonu ise iki gün tatil.

28 EKİM'DE OKUL, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Üniversitelerde ise ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişiklik göstermektedir.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'in tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu merak edildi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

Öte yandan 28 Ekim'de öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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