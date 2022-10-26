Her yıl 29 Ekim, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim'in arifesi olan 28 Ekim, cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim'in yarım gün mü, tam gün mü olacağı araştırılıyor. Peki 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü? İşte merak edilenler...

28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

28 Ekim'de öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, hafta sonu iki gün tatil olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Her sene 29 Ekim'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlamalar yapılıyor. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlandı.



