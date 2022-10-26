HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

26.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir ve bu günde birçok kurum, kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önceki günü 28 Ekim için araştırma yapılıyor. Öğrenciler ve çalışanlar, 28 Ekim'in de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü? İşte merak edilenler...

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

Her yıl 29 Ekim, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim'in arifesi olan 28 Ekim, cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim'in yarım gün mü, tam gün mü olacağı araştırılıyor. Peki 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü? İşte merak edilenler...

28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

28 Ekim'de öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, hafta sonu iki gün tatil olacak.

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, tam gün mü?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Her sene 29 Ekim'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlamalar yapılıyor. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat hakkında skandal iddia: Etek giyilmesini isterdiAvukat hakkında skandal iddia: Etek giyilmesini isterdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi
Kayıp kadın pitonun içinden çıktıKayıp kadın pitonun içinden çıktı
Anahtar Kelimeler:
29 ekim cumhuriyet bayramı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türkiye bu fotoğrafla tanımıştı! Cani koca, amacına ulaşamadı

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.