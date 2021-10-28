28 Ekim'de postane ve kargolar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda PTT açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi sebebiyle özellikle postanede işi olan vatandaşlar '29 Ekim’de PTT açık mı?' sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki 28 Ekim'de postane açık mı?

28 EKİM'DE POSTANE AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olmakta. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil olarak geçirilmiş olacak.

Bu sebeple 28 Ekim öğle saatlerine dek PTT hizmet verecek. Sonrasında ise 29 Ekim resmi tatili başlamış olacak.

KARGOLAR AÇIK MI OLACAK?

Kargolar ise normalde hafta içi ve cumartesi günleri çalışıyorken resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Yarım gün olan günlerde ise kargo firmalarına göre çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da yine resmi tatillerde kapalı olmakta. Buna göre 28 Ekim'de öğlene kadar PTT ve PTT kargo açık olacak.



