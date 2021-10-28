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28 Ekim günlük burç yorumları! Yeni hevesler içerisinde olabilirsiniz

28.10.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğa burcunun bugün dikkat dağınıklıkları olabilir. Akrep burcu için ise eski alışkanlıklarını bırakma ve yeni insanlarla tanışma zamanı geldi... İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

Yay burcunun gündeminde eğitim ve seyahat konuları olabilir. Oğlak burcu ise risk içeren kararlardan uzak durmaya çalışmalı. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün günün ilk yarısında ev içerisindeki dağınıklıkları toparlamakla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgilenebilirsiniz. Günün ikinci yarısında keyifli görüşmeler yapabilir, duygularınızı canlandıran tanışmalar yaşayabilirsiniz. Hobiler ve eğitimler gündemde.

BOĞA

Bugün günün ilk yarısında unutkanlıklar ve ulaşımla ilgili aksaklıklara dikkat edin. Dikkat dağınıklıkları olabilir. Öğleden sonra ise eviniz için harcamalar yapabilir, uzun vadeli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz. Aile ilişkileri, aile içi kalabalık organizasyonlar gündeme gelebilir.

İKİZLER

Bugün günün ilk yarısında istekleriniz değişebilir, kendi işlerinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise aklınızdan geçenin peşinden gidebilir, açık konuşmalar yapabilir, yeni hevesler içerisinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün günün ilk yarısında dış görüntünüzle ilgilenebilir, bağ kurduğunuz ilişkilere odaklanabilirsiniz. Öğleden sonra maddi konularda güçlenme, başarı arzusu ön planda olabilir. Yaşamdan size sunulan fırsatları fark etmeye çalışın, gelen teklifleri değerlendirin.

ASLAN

Bugün güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilirsiniz. Günün ikinci yarısında Ay, sizin burcunuza geçiyor. Enerjinizi toplamaya başlıyor ve ilişkilerinize, sosyal çevrenize odaklanıyorsunuz. Arkadaşlarınızdan bir teklif alabilir, kalabalık davet ve organizasyonlara katılabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün günün ilk yarısında etrafınızdaki kişilerle iletişim sorunlarına açık olabilirsiniz. Yanlış anlamalara dikkat edin. Öğleden sonra geçmişe gitmek ile yeniye dair adım atmak arasında olabilirsiniz. Geçmişteki bir durum daha cazip gelebilir.

TERAZİ

Bugün günün ilk yarısında sıkılganlık ve isteksizlik hissedebilirsiniz. Öğleden sonra eski dostlarla karşılabilir, geçmişteki kişilerle bir araya gelebilir veya haberleşebilirsiniz. Gün içerisinde sizi sevindiren bir teklif alabilirsiniz. Aklınızdan geçen önünüze gelebilir.

AKREP

Bugün geçmişin enerjisinin gündemde olmaya devam ettiği bir gün olabilir. Eski alışkanlıklarınızı bırakma, tekrar eden tavırlar sergilemekten vazgeçme faydanıza olacaktır. Yeni fikirlere kulak verme, yeni seçenekleri değerlendirme, yeni insanlarla tanışma zamanı.

YAY

Bugün günün ilk yarısında enerjiniz daha değişken olabilir. Enerjiniz ve motivasyonunuz öğle saatinden itibaren toparlanacak. İçinizden geçen dileklerin karşınıza gelebileceği bir gün. Şansınıza güvenin ve dilek, dua halinde olun. Eğitimler ve seyahatler gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bugün günün ilk yarısında geçmiş ilişkilerinizi hatırlayabilir, ilişkilerdeki eski konular açılabilir. Öğle saatinden itibaren kontrol duygunuz artarken, sorun ve sıkıntılardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Risk içeren kararlardan, adımlardan uzak kalmaya çalışın.

KOVA

Bugün günün ilk yarısında yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ertelenmiş işler önünüze gelebilir. Öğle saatinden itibaren ilişkiler, aşk hayatı ve birliktelikler ön planda olabilir. Geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir, barışmalar olabilir.

BALIK

Bugün günün ilk yarısında sevdiğiniz şeyleri yapmak, sevdiklerinizle ilgilenmek sizin için ön planda olabilir. Öğle saatinden itibaren iş hayatıyla ilgili konuşma ve görüşme trafiği içerisine girebilirsiniz. Eğitim, sınav ve mülakatlarla ilgili gündemler olabilir.


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