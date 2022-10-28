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28 Ekim PTT açık mı, öğleden sonra çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 PTT kargo çalışma saatleri!

28.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim PTT açık mı, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi dağıtım şirketlerinin öğleden sonra hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil kabul edilmesi sebebiyle detaylar merak edildi. Peki, 28 Ekim PTT açık mı, öğleden sonra çalışıyor mu? İşte 28 Ekim 2022 cuma günü PTT kargo çalışma saatleri...

28 Ekim PTT açık mı, öğleden sonra çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 PTT kargo çalışma saatleri!

28 Ekim 2022 Cuma günü PTT kargonun çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İnternetten ürün siparişi yapanlar ile şubelerden işlem yapmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Peki, 28 Ekim PTT açık mı, öğleden sonra çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 PTT kargo çalışma saatleri ve detaylar haberimizde...

19 Mayıs'ta kargolar açık mı?

28 EKİM PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim'de PTT kargo saat 13.00'a kadar hizmet verecek.

Kargoların çalışma düzeni ile ilgili tam bilgi almak için ise müşteri hizmetleri iletişim kurabilirsiniz.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Bayram tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır.

Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır.

Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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