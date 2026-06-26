28 günde 6 kilo, 1 yılda 67 kilo verdi: İğne ipliğe döndüren 6 kuralı açıkladı

Sürekli hamur işleri, çikolata, tatlı ve hazır gıdalar tükettiğini anlatan kadın, 1.63 boyunda olmasına rağmen 134 kiloya ulaştığını söyledi.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYORDU

'Jordanne121' kullanıcı isimli kadının, fazla kiloları günlük yaşamını da olumsuz etkiliyordu. Çocuklarını okula götürürken sadece 800 metrelik yolu yürümekte bile zorlanan kadın, daha önce birçok popüler diyeti denemesine rağmen kalıcı sonuç alamadığını ifade etti.

DÖRT HAFTADA YAKLAŞIK 6,5 KİLO VERDİ

Tatile gitmeden önce hızlı bir başlangıç yapmak isteyen kadın, danışman eşliğinde uygulanan düşük kalorili öğün yerine geçen ürünlerden oluşan bir beslenme programına başladı.

Günde yaklaşık 800 kalorilik beslenme planında kahvaltı, öğle ve akşam öğünleri ile ara öğünlerin tamamı özel hazırlanmış ürünlerden oluştu. İlk dört haftada yaklaşık 6,5 kilo veren kadın, elde ettiği sonuçtan memnun kalınca programı sürdürme kararı aldı.

BİR YILDA VÜCUT AĞIRLIĞININ YARISINI KAYBETTİ

Kendisine sürekli kısa vadeli hedefler koyduğunu belirten kadın, "Önce tatile kadar, sonra yaz sonuna kadar, ardından doğum günüme kadar devam edeceğim dedim. Küçük hedefler motivasyonumu artırdı" dedi.

Yaklaşık bir yıl içinde toplam 67 kilo veren kadın, 134 kilodan 67 kiloya düştü. Beden ölçüsü ise 30-32'den 12-14'e geriledi.

KİLO VERİNCE FARK ETTİĞİ 'BEN' HAYATINI KURTARDI

Zayıfladıktan sonra kolundaki bir 'beni' ilk kez net şekilde görebildiğini söyleyen kadın, 'benin' kabuklanmış olduğunu fark ederek doktora başvurdu.

Yapılan tetkiklerde benin en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri olan melanom olduğu tespit edildi. Erken teşhis sayesinde ameliyatla alınan tümörün hayatını kurtardığını belirten kadın, "Kilo vermeseydim muhtemelen bunu çok daha geç fark edecektim" diye konuştu.

FORMUNU KORUMAK İÇİN 6 KURALA UYUYOR

Hedef kilosunu korumak için belirli alışkanlıklar geliştirdiğini söyleyen kadın, başarısının temelinde şu altı kuralın bulunduğunu anlattı:

Büyük hedefler yerine kısa vadeli hedefler belirlemek.

Duygusal yeme alışkanlığının farkına varmak.

İlk dönemde öğün planına sadık kalmak.

Hafta içi disiplinli beslenip hafta sonu kontrollü esneklik uygulamak.

Günlük hareketi artırarak düzenli yürüyüş yapmak ve sporla sosyal bir yaşam oluşturmak.

Aile, arkadaşlar ve kilo verme danışmanlarından destek almak.

"ARTIK KENDİMİ YENİDEN BULDUM"

Bugün çok daha aktif bir yaşam sürdüğünü söyleyen kadın, her gün en az 6 bin adım attığını, köpeğini gezdirdiğini ve yerel bir netbol takımına katıldığını belirtti.

Tatillerde kontrollü şekilde istediğini yiyebildiğini ancak dönüşte vakit kaybetmeden sağlıklı beslenmeye geri döndüğünü söyleyen kadın, "Eskiden sürekli erteleyen biriydim. Şimdi ise sağlıklı düşünen biri gibi hareket ediyorum. Çocuklarım artık çok daha mutlu bir anneye sahip. Eski halime dönmeyi asla düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.