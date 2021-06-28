28 Haziran Günlük burç yorumları | Bugün sosyal ilişkilerimiz ön planda!

28 Haziran günü, Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın Balık burcuna geçmesi ise burçlar özelinde bireysel konuları öne çıkarıyor. Ay, 28 Haziran günü Kova burcunda ilerledikten sonra, saat 20:51’de Balık burcuna geçiyor. 28 Haziran günü boyunca sosyal ilişkilerimiz önem kazanıyor. Küçülen Ay fazında, yaptıklarımızı sunmamız için çeşitli fırsatlar geliyor. Önümüze gelen fırsatları değerlendirme konusunda yaratıcı olmalıyız.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün plan dışı durumlara göre hareket edebilir ve anlık gelişen durumlara göre şekil alabilirsiniz. Değişen şartları kontrol etme çabası işleri zorlaştırabilir. Elinizde olmayan konular ve hayatınızdaki insanların kişisel meseleleriyle ilgili kendinizi strese sokmayın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün daha gözlemci olabilir, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilir, daha gizemli olabilirsiniz. Kadınlar ve kadın yöneticilerle ilişkileriniz ön planda olabilir. Bazı ilişkilerde hızlı değişimler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün ilahi yardımlarla karşılaşabilir, kadersel deneyimler yaşayabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerden haber alabilirsiniz. Yolculuk planlamalarında değişiklikler yapılabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili kaygı enerjisini çalıştırmaya açık olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Müşteri bazlı iş yapanlar için verimli ve kazançlı bir gün olabilir. Ortaklarla çalışmalarda eşit haklar ve eşit paylaşımlar içinde olmak önemli olacaktır. Özel ilişkilerde ise bazı duygularınızı kendinize saklayabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ikili ilişkilerde, iş ilişkilerinde hızlı gelişen veya hızlı değişen durumlar olabilir. Karşınızdaki kişilerden sürpriz tavırlar görebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı konulara, kişilere dair daha fazla kafa yorabilirsiniz. Sosyallik iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün iş hayatında ve günlük planlarınızda bir dağınıklık olabilir. Var olan dağınıklığı toparlamak içinse güzel bir gün. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Beslenme düzeninizi korumaya çalışın. Sağlıkla ilgili konularda kaygı duygusundan kaçının.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ruh haliniz daha hızlı değişebilir. Duygularınızı daha uçlarda veya yoğun yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkileri üzerine abartılı kaygı ve endişe durumlarından kaçının. Çocuklarınız için daha korumacı olabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetleriniz olabilir. İlaç destekleri alabilirsiniz. Dış görüntünüz ve tarzınızla daha fazla ilgilenebilir, cilt ve saç bakımlarıyla ilgili hizmetler alabilirsiniz. Duygusal konularda daha kontrollü davranacağınız bir gün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün ulaşım ve seyahatte aksamalara, gecikme ve karışıklıklara karşı dikkatli olun. Gün içindeki planlarınıza şartların değişebilme olasılığına göre bir B planı yapmaya çalışın. Kardeşlerinizden destek ve yardım almaktan çekinmeyin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün finansal planlarınızda hızlı değişiklikler olabilir ve kaybettiğiniz bir parayı bulabilir, beklediğiniz bir alacağınıza ulaşabilirsiniz. Alışverişlerde ise kazançlı fırsatlar yakalayabilirsiniz. İhtiyaç odaklı harcama yapmaya çalışın.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün sağlıkla ilgili hizmetler ve destekler alabilirsiniz. Görüntünüz ve tarzınızda değişikliğe gidebilir, kendi bildiğinizi okuma eğiliminde olabilir, insanlara karşı daha mesafeli veya umursamaz davranabilirsiniz. Fakat kişilerin negatif enerjilerini almaya karşı dikkat edin.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün konfor alanınızda kalmak, rahat ettiğiniz şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri veya gelecek planları gündeminizde olmaya devam edebilir. Uzaklardaki kişilerle haberleşmeler, yurtdışı bağlantılı işler gündeme gelebilir.



