HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

28.06.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 28 Haziran 2022 Salı günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Son yapılan çekilişte 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 28 Haziran Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

28 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 28 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

28 HAZİRAN SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 20 kişi 20.998,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 13, 14, 15 ,37, 38 ,45 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akar'dan sert tepki! 'Bu mantık katliamı'Akar'dan sert tepki! 'Bu mantık katliamı'
Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...

Otomobilden bir kötü haber daha geldi! Fiyatlar daha da...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.