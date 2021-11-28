HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV Süper Loto çekilişi canlı izle!

28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV Süper Loto çekilişi canlı izle!

28.11.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları kısa zamanda belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte MP TV Süper Loto çekilişi canlı izleme ekranı!

28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV Süper Loto çekilişi canlı izle!

Binlerce şans oyunu sever tarafından sonuçları merakla takip edilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte MP TV Süper Loto çekilişi canlı izleme ekranı!

28 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Kasım Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinde yer alıyor. Süper Loto çekilişini canlı izlemek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine erişim sağlayın.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
E imza nedir, nasıl alınır?E imza nedir, nasıl alınır?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.