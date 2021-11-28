28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV Süper Loto çekilişi canlı izle!

Binlerce şans oyunu sever tarafından sonuçları merakla takip edilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte MP TV Süper Loto çekilişi canlı izleme ekranı!

28 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Kasım Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinde yer alıyor. Süper Loto çekilişini canlı izlemek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine erişim sağlayın.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



