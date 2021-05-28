28 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün sorumluluklarımız ön planda!

Ay bugün Yay burcundan ayrılarak saat 05:23’de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ay’ın Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla beraber sorumluluklarımız ve almamız gereken kararlarla ilgili konular ön plana çıkacak. Sabah saatlerinde aklımızdakileri gerçekleştirmemiz için, gökyüzü de bizi destekliyor olacak.
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün zorunluluklar ve mecburiyetlerle karşılaşabilirsiniz. Yapılması gereken işler önünüze gelebilir. Sistemli ilerlemeniz gereken bir gün.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün isteklerinizi gerçekleştirmek için şartları zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların düşüncelerine önem vereceğiniz veya insanların sözlerinden etkilenebileceğiniz bir gün.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün kaza ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Aksilik gibi durumlar olabilir. Finansal konularda risk almamanız gereken bir gün. Kaygı ve endişeyi beslemeyin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici ve karmaşık rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bir duyguda, bir düşüncede bugün takılı kalmaya daha meyillisiniz. Unutkanlıklarınız olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklar ve görevler ön planda olacaktır. Gün boyunca sahip olduğunuz sorumlulukların bilinci olmalı ve bu doğrultuda ilerlemelisiniz. Karamsar olup pasif kalmayın.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün duygularınız ve ruh haliniz aniden değişebilir. Her duyguyu daha yüksek yaşayabilir veya pek çok duygudan kendinizi oldukça soyutlayabilirsiniz. Çocuklarınıza odaklanabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sıkılganlık ve memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir. Ev içinde zorunlu işlerle uğraşmanız gerekebilir. Aile ve akrabalar arasında tatsızlık veya sıra dışı durumlar söz konusu olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün borç alma-verme gündemleri, alacaklarınıza ulaşma kaygısı veya kredi başvuruları ön planda olabilir. Kısa eğitimlerle ilgili harcamalar yapabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün dolandırılma durumlarına karşı dikkat edin. Finansal işler yaparken her şeyi iki kez kontrol edin. Borç alma-verme durumları sonrasında planlarınızı değiştirebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün görev ve sorumlulukların getirdiği kaygıyı üzerinizde hissedebilirsiniz. Karamsarlıktan ve takıntılı düşüncelerden kaçınmanız gereken bir gün. İhtiyaçlarınızı fark edip, bu doğrultuda çabalayın.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün karmaşık ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Yapılacak işler ve görevler, gün içindeki hareketinizi kısıtlayabilir. Sağlığa dikkat.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ev içindeki düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde yanlış anlama, alınganlık durumlarına karşı ekstra dikkat edin.
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