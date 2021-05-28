28 Mayıs günlük burç yorumları | Bugün sorumluluklarımız ön planda!

Ay bugün Yay burcundan ayrılarak saat 05:23’de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ay’ın Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla beraber sorumluluklarımız ve almamız gereken kararlarla ilgili konular ön plana çıkacak. Sabah saatlerinde aklımızdakileri gerçekleştirmemiz için, gökyüzü de bizi destekliyor olacak.

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün zorunluluklar ve mecburiyetlerle karşılaşabilirsiniz. Yapılması gereken işler önünüze gelebilir. Sistemli ilerlemeniz gereken bir gün.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün isteklerinizi gerçekleştirmek için şartları zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların düşüncelerine önem vereceğiniz veya insanların sözlerinden etkilenebileceğiniz bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün kaza ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Aksilik gibi durumlar olabilir. Finansal konularda risk almamanız gereken bir gün. Kaygı ve endişeyi beslemeyin.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün etkileyici ve karmaşık rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bir duyguda, bir düşüncede bugün takılı kalmaya daha meyillisiniz. Unutkanlıklarınız olabilir.