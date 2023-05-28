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28 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

28.05.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip edildi. 28 Mayıs Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki, 28 Mayıs Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

28 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! Şans Topu nasıl oynanır? millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 28 Mayıs Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 28 Mayıs Şans Topu sonuçları...

28 MAYIS ŞANS TOPU CANLI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

28 MAYIS ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

8-17-23-29-31+2

Ekran görüntüsü 2023-05-28 220440

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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