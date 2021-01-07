28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?

Beyaz zemin üzerine siyah rakam ve harflerin yazılmasıyla oluşturulan plakalar, tüm motorlu araçlarda zorunlu olarak kullanılır. Bu plakaların kullanılmasının en önemli amaçlarından biri, trafik polisleri gibi yetkililerin araçlar hakkında kolay ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilmesidir. Fakat plakalar sadece trafik polisi gibi yetkililerin değil, sıradan vatandaşların da plakanın takılı olduğu araç hakkında bazı bilgiler edinmesine olanak tanır. Örneğin plakanın başında yer alan iki basamaklı sayı, il plaka kodu olarak bilinir ve aracın kayıtlı olduğu ili belirtir. Plaka üzerinde il plaka kodundan sonra yer alan ve bir, iki veya üç tane olabilen harfler ise plakanın hangi ilçenin vergi dairesine bağlı olduğunu bildirir. Plakaların sonunda ise bu harflerin adediyle orantılı miktarda rakam yer alır. Bu üç unsurun birleşimiyle oluşan her araç plakası tıpkı her ilin özel bir plaka kodu olduğu gibi özeldir. Peki 28 plaka kodu hangi şehre özeldir? 28 nerenin plakası?

28 Plaka Kodu Hangi Şehirde Kullanılıyor?

Ülkemizde kullanılan plaka kodlarından biri olan 28 plaka imi, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ilimize aittir. Giresun ilimizde Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar, Yağlıdere ve Giresun Merkez olmak üzere 16 ilçe vardır. Bu ilçelerden Giresun Merkez, Şebinkarahisar, Bulancak, Görele, Tirebolu, Espiye ve Alucra ilçelerine ait plaka kodu harf gruplarının alfabetik sıralı listesi şu şekildedir: