28 Şubat Cuma hutbesi değiştirildi: Mehmetçik zalimlerin karşısındadır!

Türk ordusuna İdlib’de yapılan saldırısı sonrası ve gelen acı şehit haberleri sonrası gözler bölgedeki gelişmelere dikildi. Bu ortada kılınacak bugünkü Cuma namazında okunacak hutbe de İdblib’deki gelişmelere göre güncellendi.

Diyanet’in 28 Şubat hutbesinde milletimizin şu an geçirmekte olduğu ağır imtihanlara değiniliyor. Şehitlik mertebesinin açıklandığı hutbede Mehmetçiğimizin her zaman zalimin karşısında olduğunun altı çiziliyor.

28 ŞUBAT CUMA HUTBESİ

HAK UĞRUNDA MÜCADELEMİZ, BİRLİK VE BERABERLİK RUHUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim Allah’ın sözü yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır.”[2]

Kıymetli Müminler!

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.