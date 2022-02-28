28 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçlarına haberimizin içeriğinden ulşabilirsiniz. On Numara çekiliş sonucu şans oyunu severlerin radarında yer alıyor. Peki 28 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

28 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

28 Şubat On numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. On numara çekilişi 20.00’da başlayacak ve sonuçlar kısa zaman içerisinde belli olacak. On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresine erişim sağlayınız.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



