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Alanya'da acı olay! Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

24.05.2024 00:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok (73) çifti, evlerinde ölü bulundu. Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Alanya'da acı olay! Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti.

YAKINLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OCAKTAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

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Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Alanya
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