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  4. Aksaray'da eski sevgili dehşeti! İş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

Aksaray'da eski sevgili dehşeti! İş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

24.05.2024 00:17
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Aksaray'da 30 yaşındaki Caner K., eski sevgilisinin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsü içindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aksaray'da eski sevgili dehşeti! İş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

Olay, saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner K., eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan 36 yaşındaki Talip Sürücü tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.

YAKALANDI!

Şüpheli Caner K., olay yerine gelen polislerin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Talip Sürücü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halk otobüsünde bulunan yolcular tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray eski sevgili
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