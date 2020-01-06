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  4. 28 yıllık hasret bitiyor: Apple CES 2020’ye katılacak!

28 yıllık hasret bitiyor: Apple CES 2020’ye katılacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 20:57 | Son Güncelleme

Apple, en son 28 yıl önce katıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) bu sene katılacağını duyurdu. Apple’ın CES 2020’e katılma sebebi ise ne yeni bir iPhone ne de yeni bir iPad olacak.

28 yıllık hasret bitiyor: Apple CES 2020’ye katılacak!

Apple kendi evi ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) bir süredir -ki bu süre tamı tamına 28 yıl- katılmıyor. Şirketin katılmama sebebinin arkasında ne olduğu bilinmese de Cupertino merkezli teknoloji devi katılabileceği birçok CES fuarında sanki öyle bir fuar yokmuş gibi davranarak es geçti. Kimileri, Apple’ın bu kararının Steve Jobs’tan kalma bir karar olduğunu, kimileri de CES’in eskisi kadar ilgi çekmediğini bu yüzden Apple’ın katılmadığını iddia etse de artık Apple’ın inadı kırılmış gibi görünüyor.

APPLE CES 2020’Yİ RESMEN AÇIKLADI

Apple 7 Ocak’ta kapılarını teknoloji severlere açacak olan CES 2020 fuarına bizzat katılacağını duyurdu. Apple, böylece 28 yıllık hasreti bitirecek ve yine CES’te boy gösterecek. Ancak Apple CES 2020’de 28 yıl önce yaptığı gibi iPhone, iPad veya MacBook gibi herhangi bir ürün tanıtımı yapmayacak. Bunun yerine insanlara geleceğin platformlarını tanıtacak.
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APPLE CES 2020’DE ÜRÜN TANITMAYACAK AMA…

CES 2020’de Apple adına, Apple’ın kıdemli gizlilik yöneticisi Jane Horvath 7 Ocak’ta tüketici gizliliği konusunda düzenlenecek bir panelde konuşma yapacak. Horvath’ın yanı sıra panelde Facebook’tan ve Gamble’dan da yöneticiler olacak. Bu konuşmanın ardından ise Apple CES 2020’de Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ilişkili olan Apple HomeKit akıllı ev ekosistemini teknoloji severlere anlatacak. Böylece Apple, ürün tanıtmadan da olsa 28 yıllık hasreti bitirmiş olarak CES 2020’yi kapatacak.


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