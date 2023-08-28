29 Ağustos 2023 yarım gün mü? 29 Ağustos Salı bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, noterler yarım gün mü çalışacak?

29 Ağustos Salı günü yaklaşırken banka, eczane, sağlık ocağı ya da noterlere gidip işlem yapacak kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple birçok kişi internette "29 Ağustos 2023 yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ağustos Salı bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve noterler yarım gün mü çalışacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.
29 Ağustos Salı günü tatil değildi. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm devlet daireleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecekler.
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar