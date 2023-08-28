29 Ağustos 2023 yarım gün mü? 29 Ağustos Salı bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, noterler yarım gün mü çalışacak?

29 Ağustos Salı günü yaklaşırken banka, eczane, sağlık ocağı ya da noterlere gidip işlem yapacak kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple birçok kişi internette "29 Ağustos 2023 yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Ağustos Salı bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve noterler yarım gün mü çalışacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.

29 AĞUSTOS 2023 BANKA, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI VE NOTERLER KAPALI MI?

29 Ağustos Salı günü tatil değildi. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm devlet daireleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecekler.

RESMİ TATİLLER LİSTESİ 2023

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

