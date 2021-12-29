29 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki!

Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde tamamlanıyor. Çekilişin sonucu kısa sürede belli oluyor ve internetten ilan ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki!

29 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' linkinden erişim sağlayabilirsiniz. Söz konusu çekilişin başlangıç saati 21.30'dur.

29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi henüz başlamadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



