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29 EKİM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR 2023, kaçta kapanıyor? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Anıtkabir programı

29.10.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Anıtkabir programı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta coşkuyla kutlanan bu bayram resmi tatildir. Bugün birçok kişi Ankara'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerini ifade edecek. Peki, 29 Ekim Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Anıtkabir programı....

29 EKİM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR 2023, kaçta kapanıyor? Cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim Anıtkabir programı

Anıtkabir'in saat kaçta açılıp kapandığı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Ankara’da yaşayan vatandaşların dışında İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden de Anıtkabir’e yoğun ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Birçok kişi arama motorlarında, "29 Ekim Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ekim Anıtkabir programı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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29 EKİM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

29 Ekim'de Aanıtkabir saat 09.00 itibariyle açılıyor.

Yayımlanan bilgilere göre Anıtkabir'e ziyaretler 15 Mayıs-31 Ekim 2023 tarihleri arasında saat 17.00’e kadar sürmektedir.

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ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ?

Anıtkabir’in diğer günlerde ziyaret saatleri ise şu şekilde:

15 Mayıs-31 Ekim 2023 Tarihleri Arasında

Açılış: 09.00- Kapanış: 17.00

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

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ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR? YOL TARİFİ!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıtkabir’e otobüs ile gitmek isteyenler şehir içinden Şehir içinden 203, 204, 256, 264, 221-3, 220-3, 202-3, 340, 341, 362, 366, 370, 376, 410 ve 545 otobüs hatlarıyla Anıtkabir’e ulaşım sağlayabilir.

Anıtkabir’in açık adresi “Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara” şeklindedir.

Günün önemli manşetleri


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