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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrencilerden oluşan bando takımları marş çaldı.

Törene, Vali Münir Karaloğlu, İl Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Esengül Civelek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Civelek, anıt şeref defterini imzaladı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler hazır bulundu.

- Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, askeri erkan ile öğrenciler de katıldı.

- Isparta

Isparta'da, Vali Ömer Seymenoğlu, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

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