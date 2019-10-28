29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrencilerden oluşan bando takımları marş çaldı.

Törene, Vali Münir Karaloğlu, İl Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Esengül Civelek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Civelek, anıt şeref defterini imzaladı.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler hazır bulundu.