29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, tören öncesinde tebrikleri makamında kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Ayyıldız ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

İzmir Valisi Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tüm yıkıcı, bölücü tehditlere uyanık ve hazır olunması gerektiğini vurgulayan Ayyıldız, "Devletimizi sürekli kılmanın ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını iyi bilen bir toplumla mümkün olduğu, bu gücü oluşturmada toplumun her ferdine önemli görevlerin düştüğü asla unutulmamalıdır." dedi.

Ayyıldız, Türkiye'nin dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların umut kapısı olması nedeniyle DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, üzerinde operasyon yapılamayacağını dost düşman herkese defalarca göstermiş ve göstermeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Etkinlik, geçit töreniyle son buldu.

