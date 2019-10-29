29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Siirt'teki kutlamalar, Vali Ali Fuat Atik'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Vali Atik ile Siirt Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, öğrencilerin bayramını kutladı. Bu sırada Vali Atik ve öğrencilerin karşılıklı asker selamı vermesi dikkati çekti. Törende konuşan Atik, Türk milletinin emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüdüğünü söyledi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı. - Elazığ Elazığ'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu. Vali Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde millet olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Varolduğu günden beri savaş meydanlarında kahramanlık destanları yazmış, hep zaferden zafere koşmuş yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Böyle bir milletin ferdi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı. - Bingöl Bingöl'de Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın, onuru, gururu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, resmigeçit töreniyle son buldu. - Şırnak Şırnak Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Ali Hamza Pehlivan, konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı, Pençe ve Kıran operasyonları ile bölgenin daha huzurlu hale geldiğine dikkati çekti.