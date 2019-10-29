HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bingöl, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan: - "Biz bu devleti kolay kurmadık. Gelecekte de güçlü şekilde dimdik ayakta durması için canımız pahasına mücadele etmeye devam edeceğiz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Siirt'teki kutlamalar, Vali Ali Fuat Atik'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Vali Atik ile Siirt Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, öğrencilerin bayramını kutladı.

Bu sırada Vali Atik ve öğrencilerin karşılıklı asker selamı vermesi dikkati çekti.

Törende konuşan Atik, Türk milletinin emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde millet olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Varolduğu günden beri savaş meydanlarında kahramanlık destanları yazmış, hep zaferden zafere koşmuş yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Böyle bir milletin ferdi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

- Bingöl

Bingöl'de Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın, onuru, gururu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, resmigeçit töreniyle son buldu.

- Şırnak

Şırnak Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı, Pençe ve Kıran operasyonları ile bölgenin daha huzurlu hale geldiğine dikkati çekti.

Güvenlik güçlerinin kararlı şekilde operasyonlarını sürdürdüğüne değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu neyi gösteriyor? Mücadele ve nöbet devam ediyor. Bu aziz millet, devletimizi nesilden nesile omuzda taşımış, omuzlarda yükseltmiştir. Bugün sıra bizde, hepimizde ve yarın inşallah bu sorumluluğu gelecek nesillere teslim edeceğiz. Biz bu devleti kolay kurmadık. Gelecekte de güçlü şekilde dimdik ayakta durması için canımız pahasına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Programda, şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin gösterisinin ardından sona eren programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz da katıldı.

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
1923 Manisalı Harmandalı oynadı1923 Manisalı Harmandalı oynadı
29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe asker selamı29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe asker selamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Siirt tören

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile ilgili kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

Türkiye'den İngiltere'ye tepki

Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

150 saatlik süre bugün doluyor! Gözler bölgeye çevrildi

Balık varlığının sürdürülmesi için hazırlanan yasa teklifi yarın TBMM'ye geliyor

TBMM'de görüşülmeye başlanacak! 'Ağır yaptırımlar geliyor'

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.