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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Mozaik Türk bayrağı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi organizasyonuyla yürütülen "dünyanın en büyük" cam mozaiğinden oluşan Türk bayrağı sergilenmeye başlandı.

Beykoz’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ilçe sakinlerinin katılımıyla tamamlanan 240 bin parçalı "dünyanın en büyük" parça cam mozaiğinden oluşan Türk bayrağının ziyarete açılmasıyla yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan resmi tören ve kutlamalar öncesinde 240 bin parçalı mozaik Türk bayrağı da ziyarete açıldı.

Barış Pınarı Harekatı şehit ve gazileri anısına 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda daimi olarak sergilenecek olan Türk bayrağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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