HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:22 | Son Güncelleme

Ataşehir, Kadıköy ve Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ataşehir, Kadıköy ve Esenyurt'ta etkinlikler gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüşün ardından Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda Mor ve Ötesi konser verdi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kadıköy Belediyesi tarafında da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş sırasında, Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından marşlar ve şarkılar çalındı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin de katıldı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ise granit sanatçıları sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla izlediği programda Kardeş Türküler de konser verdi.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Diyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldıDiyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldı
Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ataşehir istanbul kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.