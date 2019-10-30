29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, aralarında Cumhurbaşkanlığını nezdinde Bakan Abdoul Aziz Mbaye, Ticaret Bakanı Aissatou Asome Diatta, Genelkurmay Başkanı Cheikh Gueye ile kuvvet komutanlarının da bulunduğu Senegalli üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Ticaret Bakanı Diatta törendeki konuşmasında Türk şirketlerin Senegal'deki projeleri hakkında bilgi verdi.

Diatta, iki ülke liderlerinin öncülüğünde Senegal ve Türkiye ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini vurguladı.

Büyükelçi Civaner de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaşarak misafirlere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin hareket bölgesini teröristlerden temizlemeyi hedeflediğini kaydeden Civaner, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına, nüfus yapısının korunmasına büyük önem verildiğini ifade etti.

Civaner, "Harekat, Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimize vatanlarına dönme fırsatı sunuyor." dedi.

