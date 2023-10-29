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29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri

29.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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29 Ekim'de marketlerin açık mı, yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin çalışma saatleri arama motorlarında araştırılıyor. Ülkede coşkuyla karşılanan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları ve etkinlikleri devam ederken market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri internette inceliyorlar. Peki, 29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri...

29 Ekim'de marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri

Bugün marketlerin açık mı, yoksa kapalı mı olduğu konusunda bilgi edinmek isteyenler internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açık olduğu saatlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri...

A1,

29 EKİM'DE MARKETLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

29 Ekim’de BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

A2

BİM, A101, ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

A 101 market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

ŞOK market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

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a101 Bim Şok

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