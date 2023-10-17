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  4. 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

17.10.2023 06:46 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi toplu taşımalara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de otobüsler bedava mı? İşte detaylar...

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edildi. 29 Ekim 1923 tarihinde ülkemizin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak ülkenin dört bir yanında sevinçle kutlanan bu güne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntılar...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz olarak hizmet verecek.

Konuya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Ramazan Bayramı 1. Gün

Ramazan Bayramı 2. Gün

Ramazan Bayramı 3. Gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Kurban Bayramı 1. Gün

Kurban Bayramı 2. Gün

Kurban Bayramı 3. Gün

Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Günün önemli manşetleri


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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara İstanbul İzmir

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