29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray bedava mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edildi. 29 Ekim 1923 tarihinde ülkemizin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak ülkenin dört bir yanında sevinçle kutlanan bu güne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntılar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz olarak hizmet verecek.
Konuya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)
Ramazan Bayramı 1. Gün
Ramazan Bayramı 2. Gün
Ramazan Bayramı 3. Gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)
Kurban Bayramı 1. Gün
Kurban Bayramı 2. Gün
Kurban Bayramı 3. Gün
Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı