İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu, İstanbul'dan başladı.

Taksim Meydanı'nda saat 11.00'de başlayan koşu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçilerek 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da sona erecek. Etkinlikte bayrak değişimleri, yerleşim yerlerinde ve istasyonlarda engelli sporcular tarafından yapılacak.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen koşu , farklı engel gruplarından gençlerin katılacağı 24 saat aralıksız bayrak yarışı şeklinde sürecek.

Koşunun yapılacağı 6 ilde, 'engellilik' başta olmak üzere, 'çevre duyarlılığı', 'dayanışma', 'gönüllülük', 'birlik ve beraberlik', 'gençlik ve cumhuriyet' temalı çeşitli programlar düzenlenecek.

29 Ekim Farkındalık Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün öncülüğünde; İZEV, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, yarışılacak illerin valilikleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.