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29 Ekim Farkındalık Koşusu, İstanbul'dan başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla düzenlediği bayrak koşusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu, İstanbul'dan başladı.

Taksim Meydanı'nda saat 11.00'de başlayan koşu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçilerek 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da sona erecek. Etkinlikte bayrak değişimleri, yerleşim yerlerinde ve istasyonlarda engelli sporcular tarafından yapılacak.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen koşu , farklı engel gruplarından gençlerin katılacağı 24 saat aralıksız bayrak yarışı şeklinde sürecek.

Koşunun yapılacağı 6 ilde, 'engellilik' başta olmak üzere, 'çevre duyarlılığı', 'dayanışma', 'gönüllülük', 'birlik ve beraberlik', 'gençlik ve cumhuriyet' temalı çeşitli programlar düzenlenecek.

29 Ekim Farkındalık Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün öncülüğünde; İZEV, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, yarışılacak illerin valilikleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin başlangıcında konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, "Yarışımız, 450 km kesintisiz sürecek. Ana temamız, engelsiz yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize dair farkındalık oluşturmak. Bu farkındalığı toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. En büyük engel, akıllarda oluşan engeldir. Kazasız bir organizasyon temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Müdürlüğü Daire Başkanı Ferudun Cemal Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Farkındalık Koşusu ile engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve kendilerine şans verildiğinde gösterdikleri başarıyı kamuoyu ile paylaşmak istediklerini söyledi.

Sofuoğlu, koşunun dolu dolu geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kocaeli'de çevre ve iklim konusunu, Sakarya'da milli mücadeleyi işleyeceğiz. Düzce'de, Bolu'da da farklı konseptte temalar işlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 11.45'te Ankara'da olmayı planlıyoruz. Her ilimizde özel sporcularımız parkurun belirli kısmında koşacaklar. Biz bütün kesimleri bu yarışa davet ediyoruz. Burada alacağımız geri dönüşler bizim için çok önemli. Biz arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz."

Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER) Başkanı Cengiz Uzun ise, "Davet edildiğimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın hayatın içinde yer alması gerekiyor. Hastalıktan bahsetmek gerekirse, doğum esnasında veya öncesinde çocukların beyninin oksijensiz kalmasından dolayı beyindeki bir kısım hücreler ölüyor. Bizim çocuklarımızın hiçbir duygusal eksikleri yok. Sadece fiziksel bir durum. Bakanlığımızdan sportif faaliyetlerin içinde olmak için destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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