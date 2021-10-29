29 Ekim günlük burç yorumları! Dürtüsel davranışlar sergilemekten kaçının

Akrep burcu karşısındakilerle fikir ayrılığı yaşayabilir. Bu gibi durumlarda objektif düşünüp akıllıca hareket etmelidir. Yay burcunun ise rutini değişebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde son dakika organizasyonlarına dahil olabilir, ani duygu değişimleri yaşayabilir, bir süredir içinizde tuttuklarınızı bir cesaretle yapabilirsiniz. Risk alma eğiliminiz artabilir. Öngörüleriniz doğru çıkabilir.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde aile ilişkileriniz ön planda olabilir. Sevdiğiniz insanlara karşı daha cömert ve verici olabilirsiniz. Öğle saati ve civarında kontrolünüz dışında gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şartları zorlamayın.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde ani fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Şaşırtıcı haberler alabilir veya daha önce planlamadığınız yeni planlar içine girebilirsiniz. Eğitim ve yolculuklarla ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde plan dışı ödemeler ve harcamalar, para çıkışları gündeminizde olabilir. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik sürprizler, şaşırtıcı gelişmeler önünüze gelebilir. Kalpten bir dileğiniz karşınıza gelebilir.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde hızlı duygu geçişleri yaşayabilir, daha hırslı ve kararlı olabilir, geleceğe yönelik durumlara kafa yorabilirsiniz. Fevri tepkiler ve dürtüsel davranışlar sergilemekten kaçının. Belirsizliklerden kurtulmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde beklemediğiniz haberler alabilir, plan dışı durumlar içerisinde olabilirsiniz. Şaşırtıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde uyum ve huzur öne çıkabilir. Gergin enerjiler dağılabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde arkadaşlar ve sosyal çevre ön planda olabilir. Dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Beklediğiniz bir haberi öğle saati ve civarında alabilir, kısa veya uzun vadeli planlarınızda bu sayede netleşebilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş ilişkileriniz ön planda olabilir. Süreçlerle ilgili uzlaşmanız gereken durumlar içerisinde olurken, karşınızdakilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İpleri koparma noktasına gitmek yerine objektif düşünüp akıllıca hareket etmelisiniz.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde kısa süreli rahatsızlıklar, beslenme düzeninizde farklılıklar ve aşırılıklar olabilir. Özellikle öğle saati ve civarında günlük işlerinizde veya iş hayatınızda plan dışı bir durum karşınıza gelebilir. Rutininiz değişebilir.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çocuklarınızla ortak aktiviteler planlayabilir, finansal konularda hızlı kararlar alabilirsiniz. Güvende olma, güvende hissetme ihtiyacınız artarken, aşk ilişkilerinizde netleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde ilişkilerinizde netleşen durumlar olabilir. Açık konuşmalar yapılabilir. Partnerinizden sürpriz tavırlar görebilirsiniz. Sürpriz bir teklif ve kararla karşılaşabilirsiniz. Ruh haliniz aniden değişebilir.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içinde şans ve şanssızlıklar bir arada olabilir. Hayatın pozitif tarafına odaklanmak ve enerji alanınızı korumak isteyebilirsiniz. Patavatsızlıklara karşı dikkat edin ve düşünmeden konuşmayın. Küçük kazalar olabilir.



