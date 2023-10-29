29 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2023: İstanbul'da 29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı'nda kullanılabilecek alternatif güzergahlar

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Valiliği'nden konuya dair açıklama yapıldı. Buna göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlara haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 EKİM'DE TRAFİĞİ KAPALI OLAN YOLLAR

29 Ekim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da saat 06.00 itibarıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre tören süresince Adnan Menderes Bulvarı (Vatan CD.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatıldı. Ayrıca; D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri,Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılarak, trafik akımı yan yola yönlendirildi.

29 EKİM'DE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni süresince alternatif yol olarak sürücülerin, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanmaları önerildi.





