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29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2023: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il etkinlikler!

26.10.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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29 Ekim konserleri için heyecan dorukta. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi Cumhuriyet'in 100. yılına özel ücretsiz konserlerin listesini arama motorlarında araştırıyor. Peki, 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri...

29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2023: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il etkinlikler!

29 Ekim konserleri, 100 sene önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in yıl dönümü nedeniyle merak konusu oldu. Gülşen, Edis, İrem Derici, Volkan Konak, Sertab Erener ve Sıla gibi isimler 29 Ekim konserleri kapsamında sahne alacaklar. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan etkinlikler bu sene 25 Ekim itibariyle başladı. İşte 29 Ekim konserler ile ilgili detaylar...

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İSTANBUL'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

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İstanbul'daki diğer konserler

VOLKAN KONAK KONSERİ:

Tarih: 27 Ekim Cuma
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

MELİKE ŞAHİN KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

BETÜL DEMİR KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli

OZBİ KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

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ANKARA'DAKİ 29 EKİM KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

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GÜLŞEN'DEN ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI 100. YIL KONSERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

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MERSİN'DE 29 EKİM COŞKUSU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

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LEMAN SAM 29 EKİM'DE ANTALYA'DA SAHNE ALACAK

Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.

Günün önemli manşetleri


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