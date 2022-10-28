HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 EKİM MESAJLARI burada! En güzel, resimli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

29 EKİM MESAJLARI burada! En güzel, resimli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

28.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri yoğun ilgi gören konulardan biri oldu. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanıyor. Bu sene bayram cumartesi gününe denk geldi. Sevdiklerine bu önemli günün geldiğini duyurmak isteyenler 29 Ekim mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. İşte en güzel, anlamlı, yen, 29 Ekim mesajları ve sözleri

29 EKİM MESAJLARI burada! En güzel, resimli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, geri sayım devam ederken gündem oldu.
Cumhuriyet Bayramı her sene 29 Ekim tarihinde kutlanıyor. Bu sene bayramın 99’ncu yıl dönümü için yurt genelinde birçok etkinlik düzenlenecek. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunacaklar. İşte sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz, sevdiklerinize gönderebileceğiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri için seçenekler

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle… Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

29-ekim-mesajları-sözleri

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…
99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

cumhuriyet-bayramı-mesajları

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inlettiDenizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 ekim mesajları cumhuriyet bayramı mesajları

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.