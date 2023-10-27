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  4. 29 EKİM MESAJLARI! En yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 EKİM MESAJLARI! En yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

27.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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29 Ekim mesajları, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle merak konusu oldu. Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler arama motorlarında en yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözlerini araştırıyor. Atatürk "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demiştir. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel en yeni ve en güzel 29 Ekim mesajları...

29 EKİM MESAJLARI! En yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle internette araştırılıyor. Whatsapp, Instagram, Facebook, X (Twitter) ve Threads''ın yanı sıra kısa mesaj (SMS) olarak gönderebileceğiniz en yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel en yeni 29 Ekim mesajları...

CUMHURİYET'İN 100. YILI

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet 100. yaşına giriyor. Yurdumuzunbirçok yeri bayraklarla donatılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

29 ekim mesajları 1

  • Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye'nin her köşesinde coşku ve gurur bir arada! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!

29 ekim mesajları 2

  • Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun…

29 ekim mesajları 3

  • 100 yıl boyunca gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz!

29 ekim mesajları 4

  • Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

29 ekim mesajları 5

  • Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

29 ekim mesajları 6

  • Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

29 ekim mesajları 7

  • Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

29 ekim mesajları 8

  • 100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

29 ekim mesajları 9

  • Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

29 ekim mesajları 10

  • Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…
    Günün önemli manşetleri


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