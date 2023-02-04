29 EKİM ŞİİRLERİ (2023): 2,4,6 kıtalık 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel, en anlamlı ve en yeni şiirler sizlerle

En güzel, en anlamlı ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim şiirleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü büyük bir coşku içinde ülkenin her yerinde kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, resmi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 29 Ekim tarihinde ilan edildi. Bu özel ve anlamlı günde okullarda ve resmi törenlerde şiirler okunacak. Bizde sizler için en yeni ve en anlamlı 29 Ekim şiirlerini derledik...
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
Kahraman Atatürk’ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça. (İSMAİL HAKKI SUNAT)
Al yıldızlı аl bаyrаklаr,
Hеr yanda dalgalanıyor.
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bizе büyük Atatürk'ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sаbаhımız, аkşаmımız.
Kutlu оlsun hepimize,
Cumhuriyet Bаyrаmımız.
Vasfi Mahir KOCATÜRK