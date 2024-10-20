29 Ekim şiirleri: En güzel, en anlamlı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhuriyet ilân edilmiştir. Bugünün anlamına ve önemine uygun etkinlikler hem okullarda hem de diğer birçok kurumda düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı’nın önemini ve anlamın vurgulayan şiirler, marşlar okunmakta, konuşmalar yapılmaktadır. Bu başlık altında kısalı uzunlu 29 Ekim şiirleri her yıl yenileri eklenerek artmaktadır.

En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerinin okunduğu, konuşmaların yapıldığı, cumhuriyete dair çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, yürüyüş, koşu gibi organizasyonların yapıldığı bu önemli bayram her Türk vatandaşının göğsünü kabartan son derece özel bir gündür. Cumhuriyetin ilan edildiği gün Ankara’da 101 pare top atılmıştır. 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim 1923 tarihinde başta başkent Ankara olmak üzere tüm ülkede bayram ilan edilmiştir.

Kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?

En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, her yıl 29 Ekim’de çeşitli etkinlikler kapsamında söylenir ve okunur. Bu önemli gün için yazılan şiirlere her yıl yenileri eklenir. Kısa 29 Ekim şiirlerine çeşitli şair ve yazarların eserlerinden bazı örnekler şunlardır:

Cumhuriyet

Gönül verdik sana erdik

Ey hürriyet cumhuriyet

Herkes sever seni över

Ey hürriyet cumhuriyet

Canımızsın şanımızsın

Ey hürriyet cumhuriyet

Atatürk’ün izinde (Birkan Soylu)

Cumhuriyet ile gelen günlerle güldük

Atatürk’ün izinde mutluluğa yürüdük

Cumhuriyeti seven her Türkü övdük

Atatürk’ün izinde bir çığ gibi büyüdük

Cumhuriyet (V. Ötüken)

Cumhuriyet kalbimde sönmeyen bir ateştir

Vatanımın ufkunda parlayan bir güneştir

Ata’nın armağanı yüce Cumhuriyeti

Korumak ödevimdir bu kutsal emaneti

29 Ekim (Fethi Bolayır)

En güzel günümüzdür, demokrasi ürünüdür

Atatürk’ün eseridir 29 Ekimler

Vatandaşın hür sesi vatanımın neşesi

Kucaklıyor herkesi 29 Ekimler

Cumhuriyet kuruldu, Türk’ün sesi duyuldu

Törenlerle kutlandı 29 Ekimler

Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı ne güzel bayram bize

Milletimiz bir olup düşmanı getirdi dize

Bayrakları alasım sevinelim coşalım

Bu güzel bayramı beraber kutlayalım

Cumhuriyet bayramı

29 Ekim’de cumhuriyet kuruldu

Vatanımız esaretten kurtuldu

Gülsün yüzler dalgalansın bayraklar

Sevinçle kuşatalım tüm yurdu

Bugün 29 Ekim, cumhuriyet bayramı

Şiirler okuyalım, Atamızı analım

Bütün yurdu coşku ve sevinç sarsın

Bayramımızı kutlayalım

Uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?

En uzun 29 Ekim Cumhuriyet bayramı şiirlerinden bazıları ve bir kısımlarına örnek olarak şu şiirler vardır:

Ahmet Kutsi Tecer – 29 Ekim Şiiri

Bu sabah içimde bir tazelik var

Bu seher bu camdan giren gündüz ben

Sokaktan yükselen şu şen naralar

Bu camdan bakan bu gülen yüz ben

Nerede o dünkü ateşli nabız

Nerede yastıkta kıvranan başım

Bu sabah içimde çelikten bir hız

Bu sabah en mutlu en şen yurttaşım

Hasan Ali Yücel – Cumhuriyet

Ne saltanat ne sultan

Ne hakanlık ne hakan

Biz ki Türküz Türk'e baş

Kendi seçtiği yurttaş

Hükmeden ancak millet

Milletle birdir devlet

Onun dediği olur

Onun sözü tutulur

Yaşasın Cumhuriyet

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

Cumhuriyet (Vasfi Mahir Kocatürk)

Al yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yirmi üç yıl önce bugün.

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk'ün,

Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin.

Sabahımız, akşamımız.

Kutlu olsun hepimize,

Cumhuriyet Bayramımız.