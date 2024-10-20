29 Ekim şiirleri: En güzel, en anlamlı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhuriyet ilân edilmiştir. Bugünün anlamına ve önemine uygun etkinlikler hem okullarda hem de diğer birçok kurumda düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı’nın önemini ve anlamın vurgulayan şiirler, marşlar okunmakta, konuşmalar yapılmaktadır. Bu başlık altında kısalı uzunlu 29 Ekim şiirleri her yıl yenileri eklenerek artmaktadır.
En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerinin okunduğu, konuşmaların yapıldığı, cumhuriyete dair çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, yürüyüş, koşu gibi organizasyonların yapıldığı bu önemli bayram her Türk vatandaşının göğsünü kabartan son derece özel bir gündür. Cumhuriyetin ilan edildiği gün Ankara’da 101 pare top atılmıştır. 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim 1923 tarihinde başta başkent Ankara olmak üzere tüm ülkede bayram ilan edilmiştir.
En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, her yıl 29 Ekim’de çeşitli etkinlikler kapsamında söylenir ve okunur. Bu önemli gün için yazılan şiirlere her yıl yenileri eklenir. Kısa 29 Ekim şiirlerine çeşitli şair ve yazarların eserlerinden bazı örnekler şunlardır:
Gönül verdik sana erdik
Ey hürriyet cumhuriyet
Herkes sever seni över
Ey hürriyet cumhuriyet
Canımızsın şanımızsın
Ey hürriyet cumhuriyet
Cumhuriyet ile gelen günlerle güldük
Atatürk’ün izinde mutluluğa yürüdük
Cumhuriyeti seven her Türkü övdük
Atatürk’ün izinde bir çığ gibi büyüdük
Cumhuriyet kalbimde sönmeyen bir ateştir
Vatanımın ufkunda parlayan bir güneştir
Ata’nın armağanı yüce Cumhuriyeti
Korumak ödevimdir bu kutsal emaneti
En güzel günümüzdür, demokrasi ürünüdür
Atatürk’ün eseridir 29 Ekimler
Vatandaşın hür sesi vatanımın neşesi
Kucaklıyor herkesi 29 Ekimler
Cumhuriyet kuruldu, Türk’ün sesi duyuldu
Törenlerle kutlandı 29 Ekimler
Cumhuriyet Bayramı ne güzel bayram bize
Milletimiz bir olup düşmanı getirdi dize
Bayrakları alasım sevinelim coşalım
Bu güzel bayramı beraber kutlayalım
29 Ekim’de cumhuriyet kuruldu
Vatanımız esaretten kurtuldu
Gülsün yüzler dalgalansın bayraklar
Sevinçle kuşatalım tüm yurdu
Bugün 29 Ekim, cumhuriyet bayramı
Şiirler okuyalım, Atamızı analım
Bütün yurdu coşku ve sevinç sarsın
Bayramımızı kutlayalım
En uzun 29 Ekim Cumhuriyet bayramı şiirlerinden bazıları ve bir kısımlarına örnek olarak şu şiirler vardır:
Bu sabah içimde bir tazelik var
Bu seher bu camdan giren gündüz ben
Sokaktan yükselen şu şen naralar
Bu camdan bakan bu gülen yüz ben
Nerede o dünkü ateşli nabız
Nerede yastıkta kıvranan başım
Bu sabah içimde çelikten bir hız
Bu sabah en mutlu en şen yurttaşım
Ne saltanat ne sultan
Ne hakanlık ne hakan
Biz ki Türküz Türk'e baş
Kendi seçtiği yurttaş
Hükmeden ancak millet
Milletle birdir devlet
Onun dediği olur
Onun sözü tutulur
Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.
Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.