Süper Loto çekilişi her hafta üç defa, şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Çekilişin güncel sonuçları, başlangıcının ardından yaklaşık yarım saat içerisinde belli oluyor. Geçmiş sonuçları dilerseniz, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Peki 29 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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