Süper Loto çekilişi her hafta üç defa, şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Çekilişin güncel sonuçları, başlangıcının ardından yaklaşık yarım saat içerisinde belli oluyor. Geçmiş sonuçları dilerseniz, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Peki 29 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI KİMLERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



