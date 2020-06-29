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29 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 21:08 | Son Güncelleme

Süper On Numara 29 Haziran 2020 çekiliş sonuçları belli oldu. Süper On Numara oyununun 29'uncu çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 44 bin 398 lira 65 kuruşluk ikramiye devretti. İşte MPİ 29 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları...

29 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 6, 12, 17, 19, 25, 27, 28, 36, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 67, 68, 71, 75, 79 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 12 kişi 2 bin 466 lira 59'ar kuruş, 8 bilen 167 kişi 177 lira 24'er kuruş, 7 bilen 1610 kişi 26 lira 4'er kuruş, 6 bilen 9 bin 961 kişi 4 lira 46'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 494 kişi ise 3 lira 24'er kuruş ikramiye alacak.

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