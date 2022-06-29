29 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekilişi şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam tamamlanacak. Çekiliş sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 29 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



