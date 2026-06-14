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29 Haziran'da büyük kaos geliyor! Bu üç burcu yerle bir edecek

Astroloji dünyası çalkalanıyor, kızlar toplanın! 29 Haziran’da başlayacak Yengeç burcundaki dev Merkür retrosu, en çok bu 3 burcun hayatını altüst etmeye geliyor. Gardınızı almak için hazırlanın, çok fena geliyor.

29 Haziran'da büyük kaos geliyor! Bu üç burcu yerle bir edecek
Çiğdem Berfin Sevinç

2026 yazına bomba gibi düşen bu kozmik olay, hepimizi adeta bir duygu seline sürükleyecek. İletişimi, mesajlaşmaları ve teknolojiyi yöneten Merkür, su elementinin en sulugöz, en duygusal burcu Yengeç’te geri hareketine başlıyor. Bu da demek oluyor ki eski sevgililer, eski defterler ve kaçan fırsatlar kapıda kuyruk olacak.

Bu dönemde hayata karşı gardını alması gereken ve retro fırtınasından en çok etkilenecek o 3 burç:

29 Haziran da büyük kaos geliyor! Bu üç burcu yerle bir edecek 1

1. YENGEÇ BURCU: EVREN SİZİ RESMEN SINAVA ÇEKİYOR!

Retro direkt sizin burcunuzda gerçekleştiği için bu yaz fırtınanın tam merkezinde siz varsınız kızlar, mendilleri şimdiden hazırlayın! Bu dönemde bastırdığınız tüm anılar canlanırken, "Asla yazmam" dediğiniz o eski sevgili gecenin bir yarısı "Uyudun mu?" mesajıyla ansızın telefonunuzu düşürebilir. Bizden söylemesi; duygusal patlamalar yaşayıp köprüleri sakın yakmayın ve bu süreçte kapınızı çalan eski aşklara asla ikinci bir şans vermeyin!

29 Haziran da büyük kaos geliyor! Bu üç burcu yerle bir edecek 2

2. İKİZLER BURCU: AĞZINIZDAN ÇIKANLARA DİKKAT, YUVA YIKILIR!

Yönetici gezegeniniz Merkür retro pozisyonuna geçtiği için bu dönemde kafanız biraz "leyla" olabilir, eşyalarınızı ve şifrelerinizi sürekli unutabilirsiniz. İletişim kazalarının havada uçuşacağı bu günlerde, sevgilinize ya da eşinize attığınız en masum mesaj bile dev bir kavganın fitilini ateşleyebilir. Bu süreçte kimseyle dedikoduya girmemeli, attığınız mesajları iki kere kontrol etmeli ve hayatınızı etkileyecek önemli imzalarınızı kesinlikle Temmuz sonuna ertelemelisiniz!

29 Haziran da büyük kaos geliyor! Bu üç burcu yerle bir edecek 3

3. BAŞAK BURCU: O KUSURSUZ DÜZENİNİZ ÇATIR ÇATIR ÇATLIYOR!

O meşhur titizliğiniz ve milimetrik planlı hayatınızla biliniyorsunuz ama bu retro tüm iş planlarınızı ve tatil rotalarınızı altüst etmek için yemin etmiş gibi! Tam da önemli bir projeyi teslim edecekken bilgisayarınız çökebilir, mailleriniz gitmeyebilir veya iş yerinde arkadaşlarınızla incir çekirdeğini doldurmayacak krizler yaşayabilirsiniz. Bu sinir bozucu dönemde esnek kalmaya çalışmalı, iş yerinde kimseyle kapışmamalı ve bu süreçte elektronik eşya alışverişinden kesinlikle uzak durmalısınız!

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Anahtar Kelimeler:
Merkür retrosu başak ikizler yengeç
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