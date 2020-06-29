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  4. 29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 115'e yükseldi.

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

İşte 29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu...

KOCAA

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.


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