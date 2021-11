29 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MP TV On Numara canlı izle!

On Numara çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda On Numara kurallarını ve On Numara çekilişi sonuç linkini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Milli Piyango TV (MP TV) On Numara canlı izleme linki!

29 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

29 Kasım On Numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli oluyor. Çekişi MP TV üzerinden canlı izlemek için 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine gidiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.